Політолог: двом тиграм Ющенку і Тимошенко тісно в постреволюційних буднях

Україна переходить від протистояння Президента України Віктора ЮЩЕНКА і прем`єр-міністра України Юлії ТИМОШЕНКО до протистояння концепцій Конституції.

Таку думку висловили політологи в ході опитування Інституту Горшеніна: «Як відіб’ється протистояння прем`єр-міністра і Президента на конфігурації влади і конституційному процесі?».

Так, директор Київського інституту проблем управління імені Горшеніна Костянтин БОНДАРЕНКО зазначив, що протистояння між Секретаріатом Президента і Кабінетом міністрів вже зіграло свою негативну роль в суспільно-політичному житті країни. «Народ переконався, що помаранчева єдність – це лише міф. Революція закінчилася. Настали постреволюційні будні, в яких двом тиграм – Ю.ТИМОШЕНКО і В.ЮЩЕНКУ – тісно», - вважає він.

На думку К.БОНДАРЕНКА, сьогодні протистояння двох особистостей і двох центрів впливу перенесене в конституційну площину. «Президент першим використав чинник змін до Конституції як зброю в боротьбі з прем`єром. Прем`єр відреагувала і запропонувала свій варіант концепції змін до Конституції. Президент хоче дістати необмежену владу, прем`єр – максимально обмежити Президента», - зазначив експерт.

Водночас, К.БОНДАРЕНКО вважає, що напередодні президентських виборів, особливо зважаючи на нинішні рейтинги Ю.ТИМОШЕНКО і В.ЮЩЕНКА, було б розумніше обмежити Президента в правах – з тим, щоб В.ЮЩЕНКО не залишив шансів на сильне президентство Ю.ТИМОШЕНКО. Він нагадав, що так свого часу зробив Леонід КУЧМА, ослабивши свого наступника В.ЮЩЕНКА. «У будь-якому випадку, конституційний процес у країні варто розглядати як один із елементів передвиборної стратегії, а також як елемент протистояння Секретаріату Президента і Кабінету міністрів», - переконаний К.БОНДАРЕНКО.

У свою чергу, директор Київського центру політичних досліджень і конфліктології Михайло ПОГРЕБІНСЬКИЙ висловив думку, що конституційна комісія в парламенті все ж таки буде створена, і при цьому загрози розпустити коаліцію не будуть реалізовані. «Президент віддасть свій проект Конституції в цю конституційну комісію, і всі вдаватимуть, що вони готують узгоджений варіант Конституції», - вважає експерт. М.ПОГРЕБІНСЬКИЙ прогнозує, що в цьому документі швидше за все, буде передбачено, що Президента, як і раніше, обиратиме населення, але з у нього залишаться мінімальні повноваження. «Хоча я не виключаю, що восени може трапитися форс-мажор», - сказав політолог. На його думку, протистояння між прем`єром і Президентом збережеться в найближчі півроку, але багато що залежатиме від Партії регіонів, яка зараз перебуває в позиції спостерігача і одночасно в ролі тієї третьої сили, без якої не зможе обійтися жодна зі сторін протистояння.

Голова правління центру «Соціовимір» Сергій ТАРАН вважає, що найгіршим варіантом є те, що обидві сторони, що знаходяться зараз у конфлікті, намагатимуться переписати Конституцію. «Будь-які зміни Конституції на користь якоїсь однієї партії, а не на користь інтересів всієї країни, закінчуються створенням неякісних і тимчасових конституційних проектів, які з часом переписуватимуться, що й трапилося з останньою Конституційною реформою», - зазначив він. С.ТАРАН вважає, що конфігурація влади може рухатися зараз у напрямі створення парламентської республіки. «Але якщо ці поправки не будуть внесені до президентських виборів, то після них потреба у створенні парламентської республіки зникне, і вона не буде створена взагалі», - зазначив експерт.

Директор аналітичної групи Da Vinci AG Анатолій БАРОНІН зазначив, що протистояння Президента і прем`єра безпосередньо пов`язане з підготовкою до президентських виборів 2009 року. «Конфігурація влади рухатиметься у бік посилення ролі Верховної Ради, оскільки домінуючі політичні сили - БЮТ і ПР - зацікавлені у концентрації влади саме в парламенті», - вважає експерт. За його словами, це й визначатиме роботу цих політичних сил у рамках реформування Конституції і структури вертикалі влади в цілому. «Наслідки цього процесу залежатимуть від того, наскільки БЮТ і ПР порозуміються, і чи зможе парламент набрати більшість для внесення поправок у Конституцію шляхом референдуму», - підкреслив А.БАРОНІН.