Луценко називає нинішні вибори в Києві перехідними

Міністр внутрішніх справ Юрій ЛУЦЕНКО, який очолив список блоку «Наша Україна - Народна самооборона» на виборах в Київську міську раду, вважає нинішні вибори місцевої влади перехідними.

Про це він сказав в інтерв`ю «Газете по-киевски» № 94 від 24 квітня.

«Так, це тимчасові, перехідні вибори. Ми обираємо тимчасового керівника міста», - сказав він.

За словами Ю.ЛУЦЕНКА, в цієї виборчої кампанії дві мети – «прибрати Леоніда ЧЕРНОВЕЦЬКОГО і змінити обличчя київської влади».

«Новий градоначальник - хай не найпрофесійніший і найдосвідченіший, але інший, підкріплений професійною командою - краще для міста», - додав Ю.ЛУЦЕНКО.

При цьому лідер «Народної самооборони» зазначив, що, якщо той, хто прийде на зміну Л.ЧЕРНОВЕЦЬКОМУ, не справиться з обов’язками, його політична сила ініціюватиме нові вибори.