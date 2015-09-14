Tpransarency International: у кожного п'ятого претендента на посаду члена агентства з запобігання корупції сумнівна репутація

Про це повідомила юрист "Tpransarency International Україна" Софія Ковач. "Ми розробили аналіз кандидатів на посади членів Національного агентства з питань запобігання корупції. Було би дивно, щоб люди, які повинні згодом перевіряти декларації чиновників усіх рівнів робили самі помилки в деклараціях. Було б ще дивніше, якби один з антикорупційних органів у державі очолювали люди з неоднозначним та сумнівним минулим", - зазначила вона.

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"Так, на жаль, з 23 кандидатів, які претендують на посади до Національного агентства з питань запобігання корупції у кожного 5-го ми знайшли корупційні ризики - це невідповідність займаним посадам до отримуваних доходів та стилю життя або ж залучення до певних корупційних скандалів", - заявила Ковач.

Крім цього, за словами старшого аналітика "Transparency International Україна" Дмитра Якимчука, деякі претенденти на посади членів Нацагентства самі допускають помилки в деклараціях.