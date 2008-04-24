Третьяков: коаліція підтримає проект Конституції в редакції НКС

Народний депутат Олександр Третьяков прогнозує, що партія «Наша Україна» і вся коаліція підтримає проект Конституції, вироблений Національною конституційною радою при Президентові України. В інтерв`ю журналістам депутат відзначив, що «після так званої політреформи 2004-го наша політична сила і Президент України послідовно наполягають на необхідності балансу між гілками влади в системі парламентсько-президентської республіки».

Третьяков також нагадав, що одним з ключових завдань правлячої демократичної коаліції є усунення суперечностей, закладених в систему влади «так званою політреформою 2004-го року». «Про це чітко записано в коаліційній угоді», - підкреслив член «Нашої України».

Третьяков також назвав такими, що «викликають здивування» заяви Анатолія Гриценка про те, що ухвалення нової Конституції – це «спроба зміцнення позицій Президента». «Позиції Президента як гаранта Основного закону і політика, що спирається на демократичну коаліцію, обгрунтовані в першу чергу діями цієї коаліції і її уряду», - підкреслив Третьяков.

«Я сподіваюся, що Анатолій Степанович, який був в президентській команді з 2004-го року, і який сьогодні є членом пропрезидентської фракції, і надалі працюватиме на благо українського народу, який довірив демократичній коаліції більшість в парламенті», - заявив Третьяков.

Нагадаємо, що Президент України Віктор Ющенко упевнений в тому, що демократична коаліція у Верховній Раді не розвалиться. «Коаліція не розвалиться, я сказав членам коаліції, що я вас ланцюгами пов`яжу, і ніхто звідти не піде», - сказав Ющенко 17 квітня на брифінгу після всеукраїнської конференції «З любов`ю і турботою до дітей». Він підкреслив, що всякі коментарі – «це від спокуси, і не відповідають дійсності, тому що коаліція не розвалиться».

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