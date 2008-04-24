Луценко визнав, що вибори у Києві є перехідними до президентських - експерт

Заява міністра внутрішніх справ Юрія ЛУЦЕНКА про те, що нинішні вибори у Києві є перехідними і обирається «тимчасовий керівник міста», є по суті визнанням блоком НУ-НС технологічного характеру виборів як перехідного етапу перед початком президентської виборчої кампанії.

Про це йдеться у коментарі директора Центру дослідження проблем громадянського суспільства Віталія КУЛИКА, переданому агентству УНІАН.

За його словами, провідних політичних гравців не цікавить київська проблематика, вони навіть самою виборчою кампанією займаються по залишковому принципу.

Експерт також нагадав, що Ю.ЛУЦЕНКО очолює виборчий список «Нашої України – Народної самооборони» на дострокових виборах до Київської міської ради, але досі не написав заяву про відпустку на період виборів. «Це мабуть тому, що сам міністр не має жодних планів працювати для Києва, а може, через стиль роботи ЛУЦЕНКА: користуватися повноваженнями та ігнорувати норми закону» - зазначив він.

Також, за словами В.КУЛИКА, заява Ю.ЛУЦЕНКА підтверджує висновки експертів про те, що основна інтрига на київських виборах змістилася у два полюси: «київські проблеми» (де монополістом є Блок Черновецького) та «боротьба мегабрендів» (де змагаються НУ-НС, БЮТ і Партія регіонів).

Як сказав експерт, якщо перший полюс зорієнтований на актуалізацію проблем, які хвилюють самих киян, то другий полюс більше переймається загальнополітичними проблемами і транслює на київський рівень особливості протистояння НУ-НС, БЮТ і Партії регіонів, яке саме по собі не має жодної прив’язки до столиці.

Як повідомлялося, в інтерв`ю «Газете по-киевски» (№ 94 від 24 квітня) Ю.ЛУЦЕНКО заявив, що вважає нинішні вибори місцевої влади перехідними. «Так, це тимчасові, перехідні вибори. Ми обираємо тимчасового керівника міста», - сказав він.