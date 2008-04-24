Проект Концепції змін до Конституції позбавляє КС права тлумачити закони

Проект Концепції змін до Конституції України передбачає створення двох палат Конституційного Суду України.

Про це йдеться у проекті “Концепції системного оновлення конституційного регулювання суспільних відносин в Україні”, який 23 квітня отримали запрошені на засідання Національної конституційної ради.

Зокрема, пропонується, залишивши встановлену чинним Основним Законом держави кількість суддів Конституційного Суду, передбачити створення двох його палат.

Передбачається, що судді КС призначаються на посаду за умови відповідності визначеним Основним Законом держави вимогам та звільняються з посади з підстав, визначених Конституцією України, за поданням Президента України рішенням Верховної Ради України, прийнятим на основі кваліфікованої більшості від її загального складу.

Концепцією рекомендується з метою забезпечення наступництва і безперервності діяльності КС передбачити часткову ротацію його складу в порядку, встановленому законом. Крім того, пропонується закріпити текст присяги судді Конституційного Суду безпосередньо у Конституції.

При цьому пропонується виключити передбачене чинною Конституції повноваження КС щодо офіційного тлумачення законів та доповнити його компетенцію повноваженнями щодо розгляду конституційної скарги громадянина України стосовно відповідності Конституції закону, на основі якого судом ухвалено остаточне рішення, що стосується його конституційних прав і свобод; усіх міжнародних договорів, згода на обов`язковість яких має надаватися Верховною Радою; питань, які пропонуються для винесення на всеукраїнський референдум, на предмет їх відповідності Конституції.