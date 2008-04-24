Гриценко переконує, що Україна може стати незалежною від імпортного газу

Голова Комітету Верховної Ради з питань національною безпеки й оборони Анатолій ГРИЦЕНКО переконаний, що Україна може стати цілком незалежною від постачання газу з інших країн.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав на прес-конференції у Львові.

«Теми газу в Україні не існує. Ми можемо бути цілком незалежними в частині газопостачання», - сказав А.ГРИЦЕНКО.

Депутат підкреслив, що Україна, на відміну від десятків країн Європи, має поклади газу і може щороку отримувати близько 20 млн. кубометрів палива власного видобутку.

Крім того, на переконання А.ГРЦЕНКА, Україна має «стратегічну трубу», яка ще у 2005 році додатково давала 28 млрд. кубометрів газу. Сьогодні ж, за його словами, виникає питання, чому цього року за транзит газу Україна отримає лише 9 млрд. кубометрів.

Голова комітету ВР переконаний, що керівництво України має використовувати «потенціал труби», взаємодіючи з РФ і споживачами палива в Європі.

А.ГРИЦЕНКО зауважив, що додатковим фактором енергобезпеки України є підземні газосховища, яких не має жодна з країн Європи.

На його переконання, в Україні необхідно забезпечувати газом власного видобутку соціальну й комунальну галузі, а питання, де і за якою ціною будуть купувати газ українські мільярдери, не повинно турбувати державу, оскільки бізнесмени зможуть самостійно домовитися.