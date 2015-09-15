Упродовж кількох місяців може відбутись переформатування чинної коаліції - депутат

"Сьогодні з фракції БПП продовжують виходити депутати, і ця ситуація, безумовно, вплине на ситуацію в коаліції в цілому", - сказав Тарас Батенко в ефірі телеканалу "Еспресо".

Він нагадав, що напередодні БПП вже залишив Олександр Шевченко.

Тарас Батенко додав, що фракція ББП є найбільшою, в ній є представники різних політичних середовищ, регіонів, політичних сил та політиків, і ці представники є "все менш почуті сьогодні". Так, він розповів, що мав принципові розмови з керівником фракції БПП Юрієм Луценком, який висловлював побажання, щоб Тарас Батенко проаналізував свої голосування та вийшов з фракції, оскільки він не підтримав бюджет торік, не голосував за введення 15% надбавки на пенсії працюючих пенсіонерів, не голосував за відставку Наливайченка і за зміни до Конституції щодо децентралізації.

"Це серйозна парламентська криза, яка протягом 1-2 місяців може закінчитись переформатуванням діючої парламентської коаліції. Але в цьому не бачу проблеми, є два виходи: повне переформатування коаліції і зміна уряду, відмова від партійних квот, боротьба з хабарниками. А другий – дострокові парламентські вибори", - вважає Тарас Батенко.