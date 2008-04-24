Бродський пропонує на місце Леніна поставити Великого Українця

Лідер Блоку "Кияни" Михайло БРОДСЬКИЙ виступає за демонтаж пам`ятника Леніну на бульварі Шевченка в Києві і вважає, що на цьому місці має стояти пам`ятник Великому Українцеві.

Про це УНІАН повідомили в прес-службі Партії вольних демократів.

«Замість ідола часів радянської епохи на одному з центральних місць столиці має стояти пам`ятник «Великому Українцеві» за результатами всенародного голосування, які буде оголошено 16 травня на телеканалі «Інтер», - сказав він.

Таким чином, вважає М.БРОДСЬКИЙ, у центрі Києва стоятиме пам`ятник справді всенародного героя.

«Великі Українці» - проект, який поєднує в собі ток-шоу з опитуванням громадян України щодо місця і ролі видатних державних і політичних діячів, військових, митців, учених, спортсменів, релігійних діячів у національній і світовій історії.