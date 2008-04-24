У Полтаві пам`ятник Леніну облили жовтою фарбою.

Як повідомили УНІАН в ГУ МВС України в Полтавській області, це сталося сьогодні вранці.

«Міліція небезпідставно побоювалась наруги над пам`ятником вождеві напередодні 22 квітня - дня народження Леніна. Тоді всю ніч міліціонери охороняли пам`ятник, а вдень, під час мітингів біля нього політичних сил, розводили політичних опонентів, попереджуючи бійки. Проте хтось все таки осквернив його», - сказав представник ГУ МВС України в Полтавській області.

Комунальники відмивають пам`ятник від фарби.

22 квітня в Кременчуці пам`ятник Леніну облили білою фарбою.