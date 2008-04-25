Клюєв: Конституція не допоможе, якщо її не виконувати

Під час підготовки змін до Конституції України необхідно врахувати думку всіх політичних сил і Президента України.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сказав в інтерв`ю журналістам народний депутат України, один з лідерів Партії регіонів Андрій КЛЮЄВ.

А.КЛЮЄВ відзначив, що тільки «копітка спокійна робота» конституційної комісії, яку потрібно створити у Верховній Раді України, може ухвалити якісний документ. Він наголосив, що Україні потрібний такий Основний Закон, який би «максимально стабілізував політичну ситуацію, збільшив ефективність державної машини». За його словами, «такий документ ми можемо одержати, тільки йдучи шляхом компромісу».

«Політики повинні перестати використовувати конституційний процес як елемент боротьби за владу і передвиборчу технологію. Країна більше не має часу на перетягування повноважень» - вважає А.КЛЮЄВ. За його словами, владі необхідно результативно закінчити конституційний процес і зосередитись на економіці. Він наголосив, що «ще декілька років політичного протистояння економіка не витримає».

А.КЛЮЄВ вважає, що головна мета роботи над конституційними змінами – ухвалення Основного Закону, «за яким Україна могла б стабільно жити багато десятків років».

А.КЛЮЄВ називає декілька ключових завдань, які потрібно вирішити під час підготовки змін до Конституції України. Одним з головних пріоритетів він вважає максимальне збалансування повноважень усіх гілок влади, чітке визначення відповідальності і принципів взаємодії між ними. На його думку, необхідно позбутися дуалізму у виконавчій владі.

Також А.КЛЮЄВ вважає важливим завданням конституційної комісії виписати принципи формування парламенту, передбачивши виборчу систему, що дозволяє «максимально повернути зв`язок депутатів з регіонами, знизити потрапляння до парламенту «випадкових людей», які не мають авторитету в суспільстві». Він наголосив, що потрібно ввести виборчу систему, що передбачає «відкриті партійні списки». За його словами, також важливо визначити принципи формування і функціонування як політичної більшості, так і опозиції.

Крім того, серед основних пріоритетів державної політики, які необхідно передбачити в новій редакції Конституції, А.КЛЮЄВ називає посилення ролі регіонів, часткову децентралізацію влади, підвищення ролі місцевого самоврядування.

За його словами, в Основному Законі також необхідно «закласти конституційний базис незалежної і ефективної судової системи». «Не може так далі продовжуватись, коли суди приймають рішення залежно від суми хабара або політичного тиску. Тільки тоді, коли ми припинимо політичне та економічне рейдерство за участю судів, країна зможе стати багатою і процвітаючою», - заявив А.КЛЮЄВ.

Він також наголосив, що йдеться не тільки про зміни до Конституції України, а й про необхідність у стислі терміни змінити ще цілу низку законів.

При цьому депутат додав, що «політики повинні перестати порушувати Конституцію і закони». «Жодний, навіть найкращий у світі документ не допоможе, якщо його не виконуватимуть», - відзначив А.КЛЮЄВ.