Турчинов: ми не будемо йти на штурм

Перший віце-прем’єр-міністр України, кандидат у мери Києва Олександр ТУРЧИНОВ підтвердив, що у Будинку уряду готують кабінети для роботи нового керівництва Фонду державного майна.

Про це він заявив на прес-конференції в УНІАН.

О.ТУРЧИНОВ зауважив, що у випадку блокування будівлі ФДМУ він не бачить нічого поганого у тому, аби нове керівництво працювало у приміщенні уряду. “Ми не будемо йти на штурм”, - наголосив О.ТУРЧИНОВ.

Водночас, він висловив сподівання, що керівник Управління державної охорони Валерій ГЕЛЕТЕЙ виконає законне рішення уряду і не буде перешкоджати роботі ФДМУ.

Як повідомляв УНІАН, 6 лютого 2008 р. Кабмін відсторонив Валентину СЕМЕНЮК-САМСОНЕНКО з посади голови ФДМУ і призначив виконувати ці обов`язки Андрія ПОРТНОВА.

Проте вже 7 лютого Президент Віктор ЮЩЕНКО своїм указом зупинив дію розпорядження Кабміну про відсторонення В.СЕМЕНЮК-САМСОНЕНКО від виконання обов’язків голови ФДМУ. Президент також направив відповідне подання з приводу конституційності розпоряджень Кабміну до Конституційного Суду.

Сьогодні, 25 квітня, прем`єр-міністр Юлія ТИМОШЕНКО представила колективу ФДМУ А.ПОРТНОВА як в.о. голови Фонду.