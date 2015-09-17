Затриманого полковника СБУ підозрюють мінімум у п'яти фактах отримання хабарів

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на брифінгу в Києві повідомив заступник генерального прокурора України – головний військовий прокурор України Анатолій Матіос.

“Затриманий підозрюється у понад п’яти випадках отримання хабарів від сумісних співробітників правоохоронних органів, від прикордонників - за неперешкоджання здійснення професійної діяльності в районі західного кордону і від своїх підлеглих”, - сказав Матіос.

За його словами, завдяки ретельно розробленій багатоходовій операції із застосуванням технічних засобів хабарника вдалося сьогодні затримати.

При цьому Матіос зазначив, що черговий грошовий транш у сумі 500 доларів полковник СБУ отримав за годину до початку колегії і з цими ж грошима, які були відповідним чином помічені, з'явився до приміщення, де проходила колегія.

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Водночас Матіос відмовився уточнити загальну суму хабарів, які встановлені слідством, пославшись на те, що наразі тривають першочергові слідчі дії, і підозра затриманому ще не вручена.

Головний військовий прокурор запевнив, що терміни розслідування справи і передачі її до суду будуть якомога стислі.

Своєю чергою радник голови СБУ Юрій Тандіт повідомив, що затриманий офіцер, серед іншого, так би мовити, “ставив на лічильник своїх підлеглих”.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні під час колегії СБУ затримано полковника СБУ, заступника керівника регіонального підрозділу Департаменту контррозвідки Служби безпеки України за систематичне отримання хабарів.

У прес-службі СБУ зауважили, що полковник прибув на колегію через годину після отримання чергового задокументованого хабара. Слідчі внутрішньої безпеки СБУ та Головної військової прокуратури ГПУ затримали його у порядку ст. 208 Кримінально-процесуального кодексу України.