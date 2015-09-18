Чехія ратифікувала угоду про асоціацію між Україною та ЄС

Про це повідомив сайт Ceske noviny, передають РИА Новости.

"Дебати про ратифікацію угоди про асоціацію між Євросоюзом та Україною тривали близько восьми годин і завершилися незадовго до півночі голосуванням, в якому 107 законодавців підтримали ратифікацію угоди, "проти" були 29 депутатів від Компартії", — йдеться в повідомленні.

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Раніше УНІАН повідомляв, що в четвер Палата депутатів парламенту Чехії повинна голосувати за ратифікацію Угоди про асоціацію Україна-ЄС. Таким чином, процес ратифікації Угоди нижньої палати чеського парламенту розблоковано.

Слід зазначити, що після голосування за ратифікацію Палати депутатів підпис під відповідним законом має поставити президент Чехії Мілош Земан, який відомий своїми антиукраїнськими і прокремлівськими поглядами.

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Сенат Чехії ратифікував Угоду про асоціацію між Україною та ЄС ще 10 грудня минулого року.

Станом на сьогодні, 16 вересня, Угода про асоціацію України з ЄС повністю ратифікували 24 з 28 країн-членів ЄС. Ще дві країни – Бельгія і Чехія – цей процес не завершили. А Греція і Кіпр взагалі поки не ратифікували.