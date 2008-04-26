Портнов: Ющенко взяв відповідальність за корупцію в сфері продажу землі

Президент України Віктор ЮЩЕНКО сьогодні фактично взяв на себе відповідальність за корупційні схеми в сфері продажу землі.

Про це в ефірі програми «Свобода Савіка Шустера» заявив народний депутат від БЮТ, в.о.голови ФДМУ Андрій ПОРТНОВ.

А.ПОРТНОВ нагадав, що глава держави відмінив ще одну постанову Кабміну від 17 квітня, якою передбачалося проведення земельних аукціонів. «Він сьогодні зупинив знову земельні аукціони. А це питання боротьби з земельною мафією. Сьогодні Президент взяв на себе персональну відповідальність за кришування земельної мафії», - додав народний депутат.