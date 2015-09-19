У США кажуть, що задоволені боротьбою з корупцією в Україні: Порошенко і Яценюк досягли прогресу

Таку заяву оприлюднив сьогодні спікер Байдена Стівен Спектор, пише Новое время.

За його словами, віце-президент і представники Білого дому неодноразово підкреслювали важливість антикорупційних зусиль в Україні як одного з елементів економічних і політичних реформ, Порошенко і президент і прем'єр Яценюк досягли істотного прогресу в цьому відношенні.

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Інформацію про те, що напередодні представник Білого дому показав "жовту картку" українським лідерам, Спектор назвав такою, що не відповідає дійсності.

"Жодних заяв проти конкретних осіб не було, - зазначив Юрист. - Ми продовжуємо працювати з урядом України в напрямку з тим, щоб підтримати економічні і політичні реформи і безпеку країни".

Нагадаємо, раніше з посиланням на свої джерела в США Новое время повідомило про те, що під час брифінгу для журналістів радник віце-президента Майкл Карпентер сказав, що Байден роздратований масштабом корупції в Україні.

Карпентер сказав, стверджувало джерело, що Білий Дім "вкрай стурбований" тим, що рівень корупції в Україні не падає, а сам Байден зробив "жорстке і конкретне" попередження президенту і прем'єр-міністру України.

Якщо ситуація в Україні не зміниться, подальша підтримка Києва Вашингтоном опиниться під загрозою, переказало слова Карпентера джерело.