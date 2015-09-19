ЗМІ: у США незадоволені масштабами корупції в Україні

Про це пише Новое Время з посиланням на власні джерела.

Білий Дім "вкрай стурбований" тим, що рівень корупції в Україні не падає. Відзначається, що Байден зробив "жорстке і конкретне" попередження президенту України Петру Порошенку та прем'єр-міністру Арсенію Яценюку про те, що подальша підтримка Києва Вашингтоном опиниться під загрозою, якщо ситуація в Україні не зміниться.

Про це на брифінгу для журналістів у Вашингтоні заявив радник Байдена Майкл Карпентер, повідомляють джерела НВ у США. Карпентер не уточнив, у чому полягає суть "конкретного попередження" для України.

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Байден також побоюється, що Мінські угоди ще до кінця року будуть остаточно зірвані виборами на територіях, підконтрольних сепаратистам. Карпентер також згадав, що Росія будує військову базу на кордоні з Україною. Це може означати, що конфлікт розтягнеться "на роки".

Він також додав, що якщо використовувати 10-бальну шкалу, санкції США проти Росії на даний момент знаходяться на рівні 3, і легко можуть бути посилені.