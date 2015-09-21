ВР не зможе внести зміни до Конституції щодо зняття депутатської недоторканності цієї осені - політик

Про це заявив Представник України у Венеціанській комісії, перший заступник голови партії «Відродження» Володимир Пилипенко.

Він нагадав, що законопроект № 1776, яким передбачене зняття депутатської недоторканності одночасно передбачає зняття і суддівського імунітету. Саме через норми щодо суддів КСУ висловив зауваження до тексту документа.

«Зокрема КСУ виступив проти норми, яка відкриває можливість для арешту та притягнення судді до відповідальності за «порушення присяги». Цю норму, зважаючи на зауваження КСУ, доцільно виключити із тексту проекту змін до Конституції. І голосувати за проект закону в такій редакції не можна. Або зараз парламенту знов потрібно продовжувати строк внесення поправок до тексту проекту закону і змінювати розділ щодо обмеження імунітету суддів, можливо - виключати його. Або ж вносити новий проект змін до Конституції, і починати процедуру його голосування заново. Втім в будь-якому разі голосувати за документ в такому вигляді не можна», - пояснив Володимир Пилипенко.

Він також прокоментував останню заяву Петра Порошенка про те, що законопроект щодо зняття депутатської недоторканності «десь загубився в архівах Верховної Ради».

«Ця заява виглядає щонайменше дивною. Тому що загубити щось в "архівах" Верховної Ради просто неможливо. Скоріше, це схоже на підготовку суспільної думки до того, що зміни до Конституції прийняті не будуть. А ініціативу із зняття депутатської та суддівської недоторканості просто знов сховають до кращих часів - так само, як зараз "поховали" обіцяні зміни до закону про люстрацію», - вважає Володимир Пилипенко.