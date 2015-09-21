У "ДНР" ввели санкції проти Курченка

Про це з посиланням на "адміністрацію глави ДНР" повідомляє один з сепаратистських сайтів, передає Еспресо.TV.

"У зв'язку зі зривом поставок компаніями Курченка бензину та ПММ в республіку главою ДНР підписаний указ, що забороняє Курченко і всім афільованим з ним особам і структурам здійснювати підприємницьку діяльність на території "ДНР", - йдеться в повідомленні.

Читайте такожВ особняку фінансиста "сім'ї" Януковича Курченка облаштують реабілітаційний центр для бійців АТО

Так, згідно з указом Захарченка, діяльність Курченка розслідується на предмет ймовірного саботажу для дестабілізації обстановки.

"Аж до завершення розслідування Курченко і його представникам заборонений в'їзд на територію "ДНР". Крім того, указом... вводиться пряме державне управління системою розрахунків платежів за постачання газу юридичним і фізичним особам", - заявили в "ДНР".