Одесу завтра відвідає сенатор США Джон Маккейн

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Одеської обласної держадміністрації. "23 вересня Одесу відвідає з робочим візитом американський політик Джон Маккейн, в ході якого дасть прес-брифінг спільно з головою Одеської обласної державної адміністрації Міхеілом Саакашвілі", - зазначили в прес-службі.

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Конкретна програма візиту уточнюється.

Довідка УНІАН. Джон Маккейн – республіканець, сенатор США від штату Арізона. Відомий своєю критикою президента США Барака Обами за недостатню, з його точки зору, увагу до "українського питання". Під час масових протестів на Майдані відвідував Київ, висловлюючи підтримку учасникам Революції Гідності.