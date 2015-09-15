Маккейн назвав "ЛНР" "уявною країною" і запропонував бойовикам скласти зброю

Як повідомляє РБК, таким чином Маккейн відповів на запрошення ватажка бойовиків "ЛНР" відвідати Донбас та поспостерігати за перебігом "місцевих виборів". Сенатор відмовився, назвавши ЛНР "уявною країною"

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"Хоча зазвичай я не беру участь у спостереженні на виборах в уявних країнах, я вдячний за це унікальне запрошення. Якщо так звана Луганська народна республіка зацікавлена у проведенні демократичних виборів, я пропоную її прихильникам скласти зброю і взяти участь в наступному раунді виборів у вільній та єдиній Україні", - йдеться у відповіді Маккейна.

Як повідомляв УНІАН, так звана "влади ЛНР" заявила, що проведе "місцеві вибори" 1 листопада 2015 року незалежно від позиції Києва з цього питання.