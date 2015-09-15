Маккейн назвав "ЛНР" "уявною країною" і запропонував бойовикам скласти зброю
Сенатор-республіканець Джон Маккейн запропонував бойовикам "ЛНР" скласти зброю і назвав так звану республіку "уявною країною".
Як повідомляє РБК, таким чином Маккейн відповів на запрошення ватажка бойовиків "ЛНР" відвідати Донбас та поспостерігати за перебігом "місцевих виборів". Сенатор відмовився, назвавши ЛНР "уявною країною"
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"Хоча зазвичай я не беру участь у спостереженні на виборах в уявних країнах, я вдячний за це унікальне запрошення. Якщо так звана Луганська народна республіка зацікавлена у проведенні демократичних виборів, я пропоную її прихильникам скласти зброю і взяти участь в наступному раунді виборів у вільній та єдиній Україні", - йдеться у відповіді Маккейна.
Як повідомляв УНІАН, так звана "влади ЛНР" заявила, що проведе "місцеві вибори" 1 листопада 2015 року незалежно від позиції Києва з цього питання.