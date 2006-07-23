Лемки з усього світу з`їхалися на фестиваль

На три дні до Польщі з`їхалися лемки з усього світу.

Традиційний фестиваль “Лемківська ватра” – найбільше свято для представників цього етносу. Його проводять із 83 року минулого століття. Традиційно - у лемківському селі Ждиня, неподалік словацького кордону.

Лемки розповідають, що завжди шанували свої звичаї і традиції. А тому на фестиваль до Ждині завжди приїздить чимало людей. Тут можна почути різні мови, однак усіх об”єднує пісня. Польські та словацькі молодіжні гурти співають народні пісні на сучасний манер.

Самі ж лемки кажуть, щоб відчути їхню душу, треба слухати лемківські пісні.

5 канал