Лемки з усього світу з`їхалися на фестиваль
16:38, 23 липня 2006Політика
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Це найбільше свято для представників цього етносу
На три дні до Польщі з`їхалися лемки з усього світу.
Традиційний фестиваль “Лемківська ватра” – найбільше свято для представників цього етносу. Його проводять із 83 року минулого століття. Традиційно - у лемківському селі Ждиня, неподалік словацького кордону.
Лемки розповідають, що завжди шанували свої звичаї і традиції. А тому на фестиваль до Ждині завжди приїздить чимало людей. Тут можна почути різні мови, однак усіх об”єднує пісня. Польські та словацькі молодіжні гурти співають народні пісні на сучасний манер.
Самі ж лемки кажуть, щоб відчути їхню душу, треба слухати лемківські пісні.
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