Суд ЄС визначиться з рішенням по справі Портнова 26 жовтня

Про це повідомив сам Андрій Портнов на своїй сторінці у Фейсбук.

Він нагадав, що представник Євросоюзу в судовому процесі під присягою заявив, що ЄС застосував щодо нього санкції, не перевіряючи ту іноформацію, що надійшла з Генеральної прокуратури України та свого представництва в Україні, а офіс Євросоюзу направив до Суду лист, в якому назвав свідчення свого представника щодо Портнова помилковими.

Портнов також зазначив, що ЄС та інші держави добровільно зняли з нього санкції у березні 2015 року, але він продовжує судове переслідування чиновників ЄС з метою публічно зафіксувати, що санкції в його відношенні були застосовані з метою інформаційної дискредитації та політичної помсти, яку організували діючі керівники української держави спільно з послом ЄС в Україні Яном Томбінським.