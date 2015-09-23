Ківалов вирішив балотуватися в мери Одеси

Українська морська партія висунула кандидатом у мери Одеси депутата Верховної Ради Сергія Ківалова.

Як передає кореспондент УНІАН, таке рішення сьогодні, 23 вересня, в Одесі прийняли члени партії в ході партійної конференції.

Читайте такожКівалов заявив, що скандальний "замок" в Одесі буде проданий

Конференція відбулася в Будинку прийомів Міжнародного гуманітарного університету, що підконтрольний Ківалову.

Довідка УНІАН. Сергій Ківалов народився 1 травня 1954 року. Депутат Верховної Ради III-VIII скликань. Доктор юридичних наук, професор, почесний президент національного університету «Одеська юридична академія», засновник Міжнародного гуманітарного університету (приватний виш, Одеса).

Член Партії регіонів України з 2007 по 2014 р. На даний час - член Української морської партії.