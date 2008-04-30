Ющенко просить ВР ухвалити закон про Українське козацтво (законопроект)

Президент України Віктор ЮЩЕНКО пропонує парламенту на законодавчому рівні відновити Українське козацтво.

Відповідний проект Закону “Про засади відновлення та розвитку Українського козацтва, козацькі організації та їх об`єднання”, внесений главою держави, зареєстровано у Верховній Раді.

Законопроектом передбачається, що держава підтримує козацький рух, створює умови для відродження та розвитку Українського козацтва, його історичних, патріотичних, господарських, культурних, духовних і моральних традицій.

При цьому для забезпечення ефективної взаємодії органів державної влади з козацькими організаціями при Президентові України пропонується створити Раду Українського козацтва.

Крім того, з метою забезпечення взаємодії місцевих органів виконавчої влади і козацьких організацій та їх об`єднань при Раді міністрів Автономної Республіки Крим, обласних, Київській та Севастопольській міських державних адміністраціях утворюються і діють консультативно-дорадчі органи – ради Українського козацтва.

Законопроектом передбачається, що козацькі організації та їх об`єднання у своїй статутній діяльності незалежні від органів державної та місцевої влади.

Згідно із законопроектом, в Україні утворюються і діють козацькі організації із сільським, селищним, міським, районним, обласним, республіканським (у Криму) та всеукраїнським статусом.

До козацьких організацій із сільським статусом належать організації, діяльність яких поширюється на територію села і що об`єднують не менш як 10 членів, які проживають у відповідному селі, із селищним статусом - не менш як 20 членів, міським - не менш як 30 членів, які проживають у місті районного значення, або не менш як 100 членів, які проживають у місті обласного, республіканського (у Криму) значення, або не менш як 500 членів, які проживають у Києві і Севастополі.

При цьому до козацьких організацій із районним статусом належать організації, діяльність яких поширюється на територію району і що об`єднують не менш як 100 членів, з обласним, республіканським - не менш як 500 членів, із всеукраїнським статусом - не менш як 5000 членів.

Законопроектом передбачається, що засновниками козацької організації можуть бути громадяни України, які досягли 18-річного віку, займаються суспільно корисною діяльністю, не обмежені судом у дієздатності і не перебувають у місцях позбавлення волі. Рішення про заснування козацької організації приймається на установчій раді. Козацькі організації, об`єднання козацьких організацій діють на основі статутів. Типовий статут затверджується на Великій всеукраїнській козацькій раді.

Козацькі організації та їх об`єднання підлягають обов`язковій державній реєстрації.

Згідно із законопроектом, козацькі організації та об`єднання мають єдину козацьку символіку: козацькі однострої (формений одяг), знаки розрізнення (погони, шеврони), які затверджуються Великою всеукраїнською козацькою радою. Козацькі організації та їх об`єднання можуть також використовувати власну козацьку символіку (хоругви, прапори, емблеми тощо), яка затверджується відповідно до їх статутів та підлягає реєстрації.

Діяльність козацької організації, об`єднання козацьких організацій припиняється шляхом реорганізації (злиття, приєднання, поділ, перетворення) або ліквідації.