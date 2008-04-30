Тимошенко призначила голів ОДА відповідальними за явку підлеглих Семенюк

Прем`єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО звернулася до губернаторів з проханням забезпечити присутність керівників регіональних відділень Фонду державного майна України на засіданні, що відбудеться 6 травня.

Про це сьогодні кореспонденту УНІАН повідомив народний депутат від БЮТ Валерій ПИСАРЕНКО.

За його словами, відповідне доручення глави уряду було направлено усім губернаторам ще вчора.

В.ПИСАРЕНКО не виключив, що деякі губернатори будуть саботувати виконання цього доручення.

«Відмову виконувати це доручення ми будемо розцінювати як саботаж», - сказав В.ПИСАРЕНКО.

Він наголосив, що БЮТ вимагатиме відставки тих губернаторів, які не забезпечать присутність керівників регіональних відділень ФДМУ на нараді.