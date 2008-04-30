Тимошенко скасувала візит до Швеції через... ”внутрішньополітичну ситуацію”

Прем`єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО відмінила офіційний візит до Швеції, який мав відбутися наступного тижня.

Про це повідомляють «Подробиці» з посиланням на шведську газету "Свенська Дагбладет".

Газета відзначає, що, "на превеликий подив чиновників МЗС королівства, цей, вже спланований у всіх деталях захід, так і не відбудеться".

У листі шведській стороні адміністрація українського прем`єра посилається на "внутрішньополітичну ситуацію". Водночас шведські експерти припускають, що причиною відміни візиту стала політична боротьба між Ю.ТИМОШЕНКО і Президентом України Віктором ЮЩЕНКОМ, яка в даний час настільки інтенсивна, що прем`єр не наважується залишити Київ хоча б на декілька днів.