Ситуація у Сирії може зіграти на руку Україні - Парубій

Про це заявив перший заступник голови Верховної Ради України Андрій Парубій, передає "Голос Америки".

"Ми очікуємо і сподіваємося, що політика Білого дому щодо України буде більш рішучою після президентських виборів, тому що насправді на сьогодні і демократи, і республіканці повністю єдині в тому, щоб надати Україні летальне озброєння", - зазначив він.

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У цьому зв'язку він повідомив, що провів зустрічі з членами Конгресу США, під час яких піднімалося питання зброї. Парубій зазначив, що українська сторона змушена звертатися до сенаторів і конгресменів, щоб їх позиція в цьому зв'язку була постійною і твердою.

За його словами, у розмові з сенаторами він почув цікаві думки, що ситуація в Сирії мимоволі може зіграти на руку Україні. "Якщо буде прийнято рішення надати зброю США в конфлікті в Сирії, це позбавить Білий дім жодних аргументів не надавати оборонну зброю Україні", - сказав Парубій.

Як повідомляв УНІАН, у травні Палата представників США схвалила законопроект про оборонний бюджет США на новий фінансовий рік, який, серед іншого, передбачає фінансування поставок зброї Україні.