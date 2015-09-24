Ситуація у Сирії може зіграти на руку Україні - Парубій
У Києві очікують, що в наступному році, після виборів президента США, рішення Білого дому про надання Україні зброї зміниться на позитивне.
Про це заявив перший заступник голови Верховної Ради України Андрій Парубій, передає "Голос Америки".
"Ми очікуємо і сподіваємося, що політика Білого дому щодо України буде більш рішучою після президентських виборів, тому що насправді на сьогодні і демократи, і республіканці повністю єдині в тому, щоб надати Україні летальне озброєння", - зазначив він.
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У цьому зв'язку він повідомив, що провів зустрічі з членами Конгресу США, під час яких піднімалося питання зброї. Парубій зазначив, що українська сторона змушена звертатися до сенаторів і конгресменів, щоб їх позиція в цьому зв'язку була постійною і твердою.
За його словами, у розмові з сенаторами він почув цікаві думки, що ситуація в Сирії мимоволі може зіграти на руку Україні. "Якщо буде прийнято рішення надати зброю США в конфлікті в Сирії, це позбавить Білий дім жодних аргументів не надавати оборонну зброю Україні", - сказав Парубій.
Як повідомляв УНІАН, у травні Палата представників США схвалила законопроект про оборонний бюджет США на новий фінансовий рік, який, серед іншого, передбачає фінансування поставок зброї Україні.