Обама таки вирішив зустрітися з Путіним під час Генасамблеї ООН - ЗМІ

Про це повідомляє The New York Times з посиланням на джерела в адміністрації американського президента.

Це буде перша двостороння зустріч двох лідерів майже за рік. Вона пройде на тлі зростаючої напруги щодо активності РФ у Сирії, пише Українська правда.

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Як пише видання, Обама вирішив, що зустріч з Путіним може бути корисною для того, щоб вкотре наголосити на тому, що Кремль повинен дотримуватися угоди про припинення вогню вздовж свого кордону та прагнути до дипломатичного вирішення конфлікту в Сирії.

За повідомленнями чиновників США, зустріч президентів повинна пройти у понеділок або вівторок, наразі обидві сторони намагаються узгодити зручний час.

Нагадаємо, раніше Держсекретар США Джон Керрі заявив, що військова підтримку сирійського президента Башара Аль-Асада з боку Росії може підвищити ризик конфронтації з силами коаліції, що борються проти "Ісламської держави".