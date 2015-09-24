Порошенко на Генасамблеї ООН не планує зустрічатися з Путіним - джерело
14:49, 24 вересня 2015Політика
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Президент Петро Порошенко у рамках 70-ї сесії Генеральної асамблеї ООН не планує зустрічатися з президентом Росії Володимиром Путіним.
REUTERS
Про це журналістам повідомило обізнане джерело в дипломатичних колах.
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"Двосторонні зустрічі не плануються", - повідомило джерело, відповідаючи на питання про можливість проведення зустрічі Петра Порошенка з Володимиром Путіним.
Між тим, як повідомляє видання The New York Times з посиланням на джерела в адміністрації президента США Барака Обами, він має намір провести двосторонню зустріч з президентом РФ Володимиром Путіним у Нью-Йорку під час Генасамблеї ООН.
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