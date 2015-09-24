Порошенко на Генасамблеї ООН не планує зустрічатися з Путіним - джерело

Про це журналістам повідомило обізнане джерело в дипломатичних колах.

Читайте такожНа цьогорічній Генасамблеї ООН чекають рекордну кількість світових лідерів

"Двосторонні зустрічі не плануються", - повідомило джерело, відповідаючи на питання про можливість проведення зустрічі Петра Порошенка з Володимиром Путіним.

Між тим, як повідомляє видання The New York Times з посиланням на джерела в адміністрації президента США Барака Обами, він має намір провести двосторонню зустріч з президентом РФ Володимиром Путіним у Нью-Йорку під час Генасамблеї ООН.