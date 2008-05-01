Семенюк: ФДМУ залишається підзвітним виключно Президентові

Фонд державного майна України залишається підзвітним виключно Президентові, а не Кабінету Міністрів України. Про це заявила усунута урядом від виконання повноважень голови ФДМУ Валентина СЕМЕНЮК-САМСОНЕНКО, повідомили УНІАН в прес-службі Соціалістичної партії України.

За її словами, всі доручення, які видала прем`єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО і «народний депутат від БЮТ Андрій ПОРТНОВ» (призначений урядом в.о. голови ФДМУ – УНІАН) регіональним керівникам ФДМУ, не мають юридичних підстав. "Потрібно читати типові положення ФДМУ. Такі вказівки не можуть бути виконані, тому що указом Президента України всі розпорядження зупинені. Генеральною прокуратурою все це опротестовано. Тому Фонд залишається підзвітним виключно Президентові України, а не Кабміну", - відзначила В.Семенюк-самсоненко.