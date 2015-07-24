Симоненко впевнений, що комуністи братимуть участь у виборах

Про це сказав лідер КПУ Петро Симоненко в коментарі УНІАН.

Симоненко наголосив: «Вони не нам заборонили участь у виборах, а вони заборонили громадянам України право вибору мати, підтримати альтернативну точку зору».

Симоненко не відкинув, що рішення Міністерства юстиції буде оскаржено в суді, і зазначив: «Це свавілля, це, по суті справи, політична диктатура. Так ми дійдемо до того, що завтра будуть спалювати книги. І вони до цього ведуть».

Симоненко заявив: «Ми, комуністи, будемо брати участь у виборах». На уточнювальне запитання, яким чином, він відповів: «Спочатку ми уважно прочитаємо закон про місцеві вибори, який вони кулуарно прийняли у парламенті».

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За словами лідера КПУ, рішення Мін'юсту суперечить законодавству України, яке передбачає, що партія повинна брати участь у виборах, а інакше вона може бути розпущена. «Він наказом порушує закон, бо закон вимагає від нас, щоб ми брали участь у виборах. Міністр юстиції показує свою безграмотність», - сказав Симоненко.

Він наголосив: «В Україні КПУ не заборонена, але водночас їй забороняють участь у виборах у відповідності з Конституцією і законами, якимось наказом якогось клерка».

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 24 липня, міністр юстиції Павло Петренко заявив, що КПУ не може бути суб'єктом політичного процесу і брати участь у місцевих виборах.

Міністр сказав: «Я підписав накази, правовим наслідком яких є те, що ця політична сила та інші комуністичні партії від сьогоднішнього дня не можуть бути суб'єктом виборчого процесу та не можуть брати участь у місцевих, загальнодержавних і президентських виборах».

На питання, чи скасована реєстрація КПУ та інших комуністичних партій, Петренко відповів, що, згідно із законом про декомунізацію, КПУ втрачає статус учасника виборчого процесу.

За словами міністра, КПУ залишається в статусі юридичної особи до моменту, поки суд не скасує реєстрацію. «Тобто це вже технічне питання», - додав він.