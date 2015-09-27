Пан Гі Мун подякував Латвії за підтримку України
17:12, 27 вересня 2015Політика
499 0
Генеральний секретар ООН Пан Гі Мун подякував керівництву Латвії за підтримку України.
Пан Гі Мун / DELFI
Як повідомляє Центр новин ООН, Пан Гі Мун в рамках 70-ї сесії Генеральної Асамблеї ООН провів зустріч з президентом Латвії Раймондсом Вейонісом.
«Пан Гі Мун привітав партнерство між ООН та Європейським Союзом і подякував уряду Латвії за підтримку України», - йдеться в повідомленні про зустріч, яка відбулася в суботу, 26 вересня.
Читайте такожГенсек ООН висловився за ліквідацію ядерної зброї
У ході бесіди з главою Латвійської держави Генеральний секретар ООН підкреслив, що всі держави несуть відповідальність за реалізацію 17 Цілей сталого розвитку на національному рівні. Він також подякував президентові за інтерес до миротворчості ООН.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter