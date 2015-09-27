Пан Гі Мун подякував Латвії за підтримку України

Як повідомляє Центр новин ООН, Пан Гі Мун в рамках 70-ї сесії Генеральної Асамблеї ООН провів зустріч з президентом Латвії Раймондсом Вейонісом.

«Пан Гі Мун привітав партнерство між ООН та Європейським Союзом і подякував уряду Латвії за підтримку України», - йдеться в повідомленні про зустріч, яка відбулася в суботу, 26 вересня.

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У ході бесіди з главою Латвійської держави Генеральний секретар ООН підкреслив, що всі держави несуть відповідальність за реалізацію 17 Цілей сталого розвитку на національному рівні. Він також подякував президентові за інтерес до миротворчості ООН.