Генсек ООН відреагував на зіткнення біля будівлі Ради

Прес-секретар ООН Стефан Дюжаррик зазначив, що Пан Гі Мун закликає всі сторони конфлікту до стриманості, щоб "максимально вирішити всі розбіжності мирним шляхом відповідно до законів України", повідомляє Deutsche Welle.

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Як повідомляв УНІАН, 31 серпня Верховна Рада попередньо схвалила президентський законопроект про внесення змін до Конституції в частині децентралізації. Після цього під Радою почалися сутички. Мітингувальники, які вважають дії влади легітимізацією сепаратистів на Донбасі, намагалися прорватися в Раду, вступаючи у протистояння з правоохоронцями.

Один з активістів кинув гранату у правоохоронців. Він був затриманий і виявився бійцем добровольчого батальйону патрульної служби міліції особливого призначення "Січ".

В результаті зіткнень під стінами Верховної Ради в лікарнях перебуває 131 особа, з них 7 - у важкому стані.