Порошенко: Україна має впроваджувати системні реформи, протидіючи агресії РФ
Президент України Петро Порошенко наголошує, що Україна має впроваджувати необхідні системні реформи, протидіючи російській агресії.
Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив, виступаючи на Саміті з прийняття Цілей сталого розвитку в рамках Генеральної Асамблеї Організації Об’єднаних Націй у Нью-Йорку.
«Сьогодні Україна має впроваджувати необхідні системні реформи, протидіючи російській агресії, яка намагається підірвати демократичний європейський розвиток, обраний українським народом», - сказав він.
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Він нагадав також, що в результаті «зрадницької російської анексії українського Криму та агресії на Донбасі тисячі людей були вбиті, було зруйновано критично важливу інфраструктуру. Україна втратила близько 1/5 свого економічного потенціалу».
Як повідомляв УНІАН, Порошенко прибув до Нью-Йорка для участі у заходах в рамках 70-ї сесії Генеральної Асамблеї Організації Об'єднаних Націй. Виступ глави держави на загальних дебатах ГА ООН запланований на вівторок, 29 вересня.
Крім того, заплановані зустрічі Порошенка з главами делегацій держав-учасниць Спільної групи з розслідування авіакатастрофи літака МН-17, експертами та політиками в Атлантичній Раді та представниками американських ділових кіл.
За час роботи Генеральної Асамблеї ООН Президент України також проведе низку двосторонніх зустрічей з главами держав та політичними лідерами.
Також глава держави зустрінеться з представниками української громади в Америці.