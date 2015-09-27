Порошенко: Україна має впроваджувати системні реформи, протидіючи агресії РФ

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив, виступаючи на Саміті з прийняття Цілей сталого розвитку в рамках Генеральної Асамблеї Організації Об’єднаних Націй у Нью-Йорку.

«Сьогодні Україна має впроваджувати необхідні системні реформи, протидіючи російській агресії, яка намагається підірвати демократичний європейський розвиток, обраний українським народом», - сказав він.

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Він нагадав також, що в результаті «зрадницької російської анексії українського Криму та агресії на Донбасі тисячі людей були вбиті, було зруйновано критично важливу інфраструктуру. Україна втратила близько 1/5 свого економічного потенціалу».

Як повідомляв УНІАН, Порошенко прибув до Нью-Йорка для участі у заходах в рамках 70-ї сесії Генеральної Асамблеї Організації Об'єднаних Націй. Виступ глави держави на загальних дебатах ГА ООН запланований на вівторок, 29 вересня.

Крім того, заплановані зустрічі Порошенка з главами делегацій держав-учасниць Спільної групи з розслідування авіакатастрофи літака МН-17, експертами та політиками в Атлантичній Раді та представниками американських ділових кіл.

За час роботи Генеральної Асамблеї ООН Президент України також проведе низку двосторонніх зустрічей з главами держав та політичними лідерами.

Також глава держави зустрінеться з представниками української громади в Америці.