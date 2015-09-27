Порошенко планує зустріч з Обамою під час Генасамблеї ООН

"Я щойно прибув, технічно ці питання відпрацьовуються, я впевнений, що у нас буде можливість обмінятися думками", - заявив пан Порошенко журналістам по прибутті до США.

Що ж до можливої зустрічі із російським президентом, то вона, за словами Петра Порошенка, має відбутися 2 жовтня в рамках переговорів у "Нормандському форматі", передає BBC Україна.

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Очікується, що український президент має виступити на загальних дебатах Генасамблеї ООН у вівторок, 29 вересня.

Крім того, заплановані зустрічі українського президента із головами держав-учасників Спільної групи з розслідування авіакатастрофи МН17, експертами Атлантичної ради та представниками американських ділових кіл.

По прибутті до Нью-Йорку президент Порошенко вже зустрівся із представниками української громади у США.