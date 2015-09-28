Львівський "УКРОП" закликає політичних конкурентів не маніпулювати думкою громади

Йдеться про так зване соціологічне дослідження рейтингу кандидатів на посаду міського голови Львова від компанії "Фама", яке вже сьогодні піддали критиці низка експертів, називаючи його необ’єктивним. Ми вважаємо, що містяни заслуговують на правду, особливо від партії, яка вже представлена у Верховній Раді України і яка щодня, з екранів власних телеканалів, запевняє виборців у європейськості та прозорості підходів до роботи.

Переконані, що жодна політична сила не має права маніпулювати думкою громади та обманювати виборців необ’єктивним соціологічним дослідженням, штучно створюючи чи занижуючи рейтинги тих чи інших політичних сил.

"Українське об'єднання патріотів - УКРОП" делегує своїх представників до усіх рівнів рад, пропонуючи людям обрати професійних, чесних та відповідальних політиків. Ми закликаємо обирати людей, які щоденною роботою довели, що є патріотами свого міста.

Ми вважаємо, що кандидат у мери від "Українського об'єднання патріотів-УКРОП", голова виконкому громадської організації "Варта 1" Ігор Зінкевич є достойною альтернативою діючому керманичу міста.

Ігор Зінкевич - людина, яка реальними справами й активною співпрацею з мешканцями Львова, довела, що вже представляє інтереси левової частини громади Львова. Тепер справа за малим - допомогти Ігорю Зінкевичу отримати повноваження мера міста, аби до кінця реалізувати початі справи.