США виділять Україні 20 мільйонів доларів на навчання армії і нелетальне озброєння
Президент США Барак Обама делегував держсекретареві США право спрямувати 20 мільйонів доларів за статтями Міноборони та військової освіти на військову допомогу Україні.
Про це йдеться в меморандумі, підписаному Обамою і поширеному Білим домом у вівторок, передають РИА Новости.
"Делегувати... держсекретареві повноваження в рамках "Закону про іноземну допомогу від 1961 року", щоб направити до 20 мільйонів доларів з бюджету за статтями служб міністерства оборони та військової освіти і підготовки... для забезпечення допомоги уряду України", — йдеться в повідомленні.
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Причому лише до 1,5 мільйона доларів з цих грошей піде на постачання військового обладнання, уточнюється в документі.
Раніше УНІАН повідомляв, що міністр оборони України Степан Полторак і міністр оборони США Ештон Картер під час зустрічі в Пентагоні не обговорювали питання надання Україні летального озброєння.