Томенко боїться, що Київ проміняє мера на шашлики

Народний депутат від БЮТ Микола ТОМЕНКО не виключає, що київська молодь може проігнорувати вибори мера столиці та Київради, що пройдуть 25 травня.

Як повідомили УНІАН у прес-службі М. ТОМЕНКА, таку думку депутат висловив, коментуючи результати соцдослідження, проведеного 18-22 квітня “Українським демократичним колом” на замовлення Інституту політики, а також плани нинішньої київської влади.

“Зважаючи на результати дослідження та “активне” святкування Дня Києва, можна припустити, що голосувати на виборчі дільниці прийдуть люди переважно старшого та середнього віку. Тому сьогодні всі учасники виборчих перегонів повинні бути зацікавлені, щоб майбутнє Києва визначали усі його мешканці, і молодь не залишалася поза ухваленням рішень про долю столиці України”, - сказав М.ТОМЕНКО.

Так, згідно з результатами дослідження, 56,7% опитаних висловили впевненість, що братимуть участь у дострокових виборах мера Києва та депутатів Київради, 41,2% респондентів ще не визначились з рішенням та 2,1% - впевнені, що не братимуть участь.

Експерти також вказують на те, що практика проведення досліджень під час виборчих кампаній місцевих виборів, які відбувалися не одночасно з парламентськими виборами, свідчить, що явка виборців може бути суттєво меншою, аніж відсоток тих, хто заявляв про те, що вони обов’язково братимуть участь у голосуванні. На думку експертів, є ймовірність, що явка виборців буде меншою за 59-60%.

“Українське демократичне коло” на замовлення Інституту політики проводило дослідження 18-22 квітня 2008 року серед дорослого населення міста Києва. Усього за місцем проживання опитано 1200 респондентів віком від 18 років і старше.

Вибіркова сукупність формувалася таким чином, щоб населення десяти київських районів було пропорційно представленим. На завершальному етапі відбувався квотний відбір респондентів у домогосподарствах за основними соціально-демографічними показниками. Статистична похибка вибірки з вірогідністю 0,95 не перевищує ±2,8%.