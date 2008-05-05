«Єдиний Центр» офіційно повідомив Мін‘юст про зміну лідера

Політична партія «Єдиний Центр» надіслала в Міністерство юстиції офіційне повідомлення про зміну в складі керівних органів партії.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Мін’юсту, повноваження голови партії склав Анатолій ШИБІКО. На посаду голови партії обрано Ігоря КРІЛЯ. Відповідне рішення було ухвалене 27 березня 2008 року під час другого етапу VІ позачергового з’їзду та політичної ради політичної партії «Єдиний Центр».

Міністерство юстиції взяло до відома інформацію про внесення змін до складу керівних органів політичної партії «Єдиний Центр» та внесло відповідний запис до Реєстру політичних партій України.

*** Відповідно до Закону «Про політичні партії в Україні», партії повинні інформувати Міністерство юстиції про зміни назви, програми, статуту, керівних органів партії, їх адреси та місцезнаходження у тижневий строк після прийняття рішень з цих питань.

Політична партія «Єдиний Центр» була зареєстрована Міністерством юстиції 24 вересня 1999 року та внесена до Реєстру політичних партій під №58. Попередня назва партії - Партія Приватної Власності, була змінена рішенням V позачергового з’їзду, який відбувся 1 березня 2008 року.