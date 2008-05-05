У Черновецького назвали тих, хто найдужче кричить ”держи злодія!”

Перевибори мера Києва і депутатів Київради проводяться через те, що чинна влада Києва не дозволяє вести незаконне будівництво у столиці.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на прес-конференції в УНІАН заявив заступник голови Київської міської державної адміністрації та член «першої» десятки виборчого списку Блоку Леоніда Черновецкого Віталій ЖУРАВСЬКИЙ.

Він повідомив, що після приходу до влади Леоніда ЧЕРНОВЕЦЬКОГО у місті Києві була відмінена низка незаконних землевідводів.

«З Леонідом ЧЕРНОВЕЦЬКИМ та його командою намагалися домовитись – не вийшло, далі намагалися давати хабарі – не вийшло, намагалися залякати – не вийшло. Переконавшись у марності звичних для забудовників методів, вони вдалися до радикальних кроків – перевиборів мера і депутатів Київради», - сказав В.ЖУРАВСЬКИЙ.

«Під загрозою опинилися втрата мільярдних прибутків. Я хотів би на цьому наголосити. І ці забудовники прийняли рішення – не делегувати своїх представників до політичних сил і блоків, які сьогодні воюють за місця у Київраді, а самим туди увійти», - наголосив він. «І між ними немає ніякої різниці – чи входять вони в БЮТ, НУ-НС чи в Блок Кличка. Ідеологія дуже проста – отримати надприбутки», - зазначив заступник голови КМДА.

В.ЖУРАВСЬКИЙ заявив, що за списком БЮТ балотуються забудовники «ТУРЧИНОВ, КУРОВСЬКИЙ, МОСКАЛЬ, БОРИСЕНКО, ШЕВЧЕНКО», за списком Блоку Віталія Кличка – «ПАРЦХАЛАДЗЕ, АНДРІЄВСЬКИЙ, ІЩЕНКО, СТРАННІКОВ», за списком блоку НУ-НС – «ТОЛМАЧОВ, СИРОТІН».

«Ось хто причетний до дерибану землі і найдужче кричить – держи злодія. А як каже народна мудрість – на злодієві і шапка горить», - заявив він.

В.ЖУРАВСЬКИЙ переконаний, що саме через небажання втрачати мільярдні прибутки забудовники пролобіювали проведення дочасних виборів у столиці.

У свою чергу співголова фракції Блоку Леоніда Черновецького у Київраді Алла ШЛАПАК повідомила, що чинна влада столиці створила реєстр конфліктних забудов, в якому більше 100 об’єктів. «В цьому реєстрі знаходиться інформація, оприлюднення якої бояться люди, що ховаються у списках БЮТ, НУ-НС і Блоку Кличка. Ці матеріали загрожують їхньому бізнесу», - сказала вона.

А.ШЛАПАК наголосила, що в реєстрі немає жодного об’єкту, для якого земля відводилася після виборів мера в 2006 році. Натомість всі ці землевідводи датуються 2002, 2003, 2005 роками, а останні - березнем 2006 року, коли колишні керівники міста зрозуміли, що втрачають владу.

А.ШЛАПАК також повідомила, що за останні 2 роки на підставі наказів виборців, що надходять до Блоку Леоніда Черновецького, було відмінено більше 30 скандальних забудов.