Ющенко: Тимошенко може продавати лише хімічний завод із структури ОПЗ
Президент втомився повторювати
Президент України Віктор ЮЩЕНКО наголошує, що уряд має право виставити на продаж лише хімічне підприємство із структури Одеського припортового заводу.
Як передає кореспондент УНІАН, сьогодні в інтерв’ю журналістам В.ЮЩЕНКО зауважив, що він вже втомився повторювати, що відповідно до українського законодавства, заборонено приватизацію інфраструктури українських портів.
В.ЮЩЕНКО нагадав, що ОПЗ складається "з кількох компонентів" – хімічного заводу, припортової інфраструктури, а також аміакопроводу з Тольятті до Одеси.
Президент назвав позитивним те, що на сьогоднішній день вже закінчилась дискусія щодо можливості приватизації аміакопроводу. «Це унікальний провід, який в цій ситуації має відноситись до компетенції державного управління», - сказав глава держави.
Щодо хімічного заводу, то В.ЮЩЕНКО зазначив, що його приватизація відноситься до компетенції уряду. «Будь ласка, приватизуйте», - сказав він.
З приводу припортової інфраструктури Президент вчергове наголосив, що дискусія навколо цього питання можлива лише після внесення змін до законодавства, яке на сьогодні забороняє таку приватизацію. Президент вважає, що навіть якби законодавство і дозволяло таку приватизацію, то в сьогоднішніх умовах робити це було б не варто, оскільки зараз немає з боку держави чіткого, прозорого, налагодженого контролю роботи даного ринку.
Як повідомлялося, В.ЮЩЕНКО неодноразово виступав проти приватизації ОПЗ без виведення з його складу комплексу з перевалки аміаку.
Він вважає, що продаж комплексу в приватну власність і подальша втрата над ним монопольного державного контролю може призвести до неконтрольованого зростання цін на перевалочні послуги.
Довідка УНІАН. 11 лютого 2008 р. Кабмін затвердив умови проведення конкурсу з продажу акцій ВАТ “Одеський припортовий завод”.
Фонд держмайна України 20 лютого оголосив конкурс з використанням відкритої пропозиції ціни за принципом аукціону з продажу 99,52% пакету акцій ВАТ "Одеський припортовий завод". Стартова ціна пакету, який виставлявся на конкурс - 3 млрд. грн. Конкурс мав відбутися через 75 днів після публікації оголошення. Документи, необхідні для участі в конкурсі з приватизації ВАТ «Одеський припортовий завод», у Фонда державного майна України запитали 20 компаній.
Між тим, 15 квітня Президент В.ЮЩЕНКО своїм указом зупинив розпорядження Кабміну від 11 лютого 2008 року про затвердження умов конкурсу з продажу 99,52% пакету акцій ВАТ «Одеський припортовий завод».
25 квітня прем`єр-міністр Юлія ТИМОШЕНКО, представляючи колективу ФДМУ Андрія ПОРТНОВА як в.о. голови Фонду, повідомила, що Окружний адміністративний суд Києва 24 квітня прийняв рішення про зупинення дії наказів Валентини СЕМЕНЮК-САМСОНЕНКО про призупинення приватизації Одеського припортового заводу.
Між тим, В.ЮЩЕНКО повторно зупинив дію розпорядження Кабміну від 6 лютого про зміни в керівництві ФДМУ та про початок конкурсу з продажу ОПЗ.
Після цього Ю.ТИМОШЕНКО доручила в.о голови ФДМУ А.ПОРТНОВУ не виконувати укази Президента від 25 квітня щодо керівництва Фонду держмайна та з приводу припинення конкурсу з приватизації Одеського припортового заводу.