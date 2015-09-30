Суд у справі Савченко продовжиться завтра

Про це у Twitter написав один з її адвокатів Микола Полозов.

«Сьогоднішнє засідання завершилося обривом відеозв'язку з Петербургом... Зв'язок з Петербургом і потерпілим Талалаєвим несподівано перервався на запитаннях захисту», - написав він.

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Полозов повідомив, що суд відновить слухання завтра об 11.00.

Адвокат також повідомив, що під час відеозв'язку «потерпілий Талалаєв розповів, що одного разу йому раптом подзвонили і запропонували стати учасником кримінальної справи».

Крім того, Полозов зазначив, що сьогодні було допитано ще одного «потерпілого», і назвав його свідчення суперечливими.

«Свідчення потерпілого Чумакова суперечливі... Він родич допитаних вчора потерпілих Дмитрієвої та Бурики. Громадянин України. Свідчення Чумакова в 2015 році виконані під копірку з показаннями Дмитрієвої та Бурики, допитаних раніше, включаючи коми... Чумаков допитувався двічі. У 2014 і 2015 р. У свідченнях є супреречності. Причому, Чумаков заявив, що через рік він пам'ятав події краще», - написав адвокат.

Довідка УНІАН. Савченко влітку 2014 року викрали терористи на Донбасі і перевезли до Росії. У РФ її обвинуватили в причетності до загибелі російських журналістів. Однак, за даними захисту, вона не могла бути причетна до загибелі журналістів, оскільки потрапила в полон ще до їх смерті.

В обвинувальному висновку у кримінальній справі стосовно Савченко мова йде про обвинувачення у замаху на вбивство і вбивство, а також у незаконному перетині кордону.

За даними адвоката льотчиці, їй загрожує максимальний термін ув'язнення - 25 років.