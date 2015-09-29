Опубліковано відео викрадення Надії Савченко влітку 2014 року

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Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 29 вересня, в суді російського міста Донецьк розпочалося друге засідання у справі Савченка, на якому вона буде давати свідчення.

"Отже, сьогодні день другий. На суді в Донецьку Савченко дасть свідчення. Власне, вона розповість все, як було", - зазначив Фейгін.

На першому засіданні суду 22 вересня Савченко заявила, що не визнає свою провину у сфабрикованій кримінальній справі і готова давати свідчення на "детекторі брехні".

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Довідка УНІАН. Савченко влітку 2014 року викрали терористи на Донбасі і перевезли до Росії. У РФ її звинуватили в причетності до загибелі російських журналістів. Однак, за даними захисту, вона не могла бути причетна до загибелі журналістів, оскільки потрапила в полон ще до їх смерті.

В обвинувальному висновку у кримінальній справі проти Савченко мова йде про звинувачення у замаху на вбивство і вбивство, а також у незаконному перетині кордону.

За даними адвоката льотчиці, їй загрожує максимальний термін ув'язнення - 25 років.