До Конституційного Суду дійшли скарги Ющенка на рішення Тимошенко
Подання вивчатиме Секретаріат КС
Сьогодні до Конституційного Суду України надійшли конституційні подання Президента України Віктора ЮЩЕНКА щодо конституційності розпоряджень уряду, які стосуються призначення та звільнення керівництва Фонду державного майна, приватизації Одеського припортового заводу, а також постанови Кабінету Міністрів щодо проведення земельних аукціонів.
Як повідомили УНІАН у прес-службі Конституційного Суду України, суд отримав подання глави держави щодо відповідності Конституції України (конституційності) розпоряджень Кабінету Міністрів України від 6 лютого 2008 року «Про звільнення Віктора ПЕТРОВА з посади першого заступника голови Фонду державного майна України» № 201-р, «Про звільнення Світлани ЛЄДОМСЬКОЇ з посади заступника голови Фонду державного майна України» № 202-р, «Про звільнення Анатолія ГРИНЕНКА з посади заступника голови Фонду державного майна України» № 203-р, «Про звільнення Олександра ПОТІМКОВА з посади заступника голови Фонду державного майна України» № 204-р, «Про призначення Андрія ПОРТНОВА першим заступником голови Фонду державного майна України» № 205-р, «Про призначення ПЕТРАШКА С.Я. заступником Голови Фонду державного майна України» № 206-р, «Про призначення ФЕСЕНКА В.І. заступником Голови Фонду державного майна України» № 207-р, «Про проведення службового розслідування» № 208-р.
Також сьогодні до КС надійшло подання щодо відповідності Конституції розпорядження Кабінету Міністрів України «Про затвердження Умов проведення конкурсу з продажу пакета акцій ВАТ «Одеський припортовий завод» від 11 лютого 2008 року № 261-р.
Крім того, КС отримав подання щодо конституційності постанови Кабміну «Про затвердження Порядку проведення у 2008 році земельних аукціонів» від 17 квітня 2008 року № 394.
Згідно з Регламентом Конституційного Суду, подання передані на вивчення до Секретаріату КС.
Як повідомляв УНІАН, 6 лютого Кабмін відсторонив В.СЕМЕНЮК з посади голови ФДМУ і призначив виконувати ці обов`язки А.ПОРТНОВА. Також Кабмін призначив нових заступників голови Фонду держмайна.
Між тим 7 лютого Президент зупинив дію цих розпоряджень уряду і направив до КС подання з приводу конституційності цих розпоряджень уряду щодо керівництва Фонду держмайна.
Водночас 25 квітня прем’єр-міністр Юлія ТИМОШЕНКО представила колективу ФДМУ А.ПОРТНОВА як в.о. голови Фонду.
Вона також повідомила, що Конституційний Суд 17 квітня поточного року прийняв ухвалу про відмову у конституційному провадженні за зверненням Президента про відповідність Конституції відсторонення В.СЕМЕНЮК-САМСОНЕНКО і її заступників від посади і призначення нових керівників.
25 квітня Президент повторно зупинив дію розпоряджень Кабінету Міністрів від 6 лютого щодо кадрових змін у керівництві Фонду держмайна, розпорядження від 11 лютого про умови приватизації ОПЗ і постанови від 17 квітня про порядок проведення земельних аукціонів.