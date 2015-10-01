В АП радять не переоцінювати "план Мореля": "У нас є один план - це план Порошенка"

16:15, 01 жовтня 2015
Політика
1196 0

Заступник глави Адміністрації президента Костянтин Єлісєєв наголошує, що лідери "нормандської четвірки" працюють над втіленням мирного плану президента України Петра Порошенка, а "план Мореля" є пропозицією для пошуку компромісу.

Администрация президента Украины / president.gov.ua

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав сьогодні на брифінгу у Києві.

Зокрема, заступника глави АП попросили прокоментувати, чи буде у Парижі на зустрічі лідерів "нормандської четвірки" розглядатися так званий "план П'єра Мореля" про проведення виборів на Донбасі без виведення російських військових та озброєння з Донбасу.

Читайте такожУкраїна ставиться до "плану Мореля" як до його приватної думки – Порошенко

"У нас на сьогодні є один план - це план Порошенка, на основі якого ведуться усі домовленості", - сказав Єлісєєв.

Він зазначив, що "над цим планом ми будемо працювати".

"Що стосується ініціатив інших модераторів, ви знаєте, що Морель є модератором політичної підгрупи, є модератори в групі соціально-економічних, гуманітарних питань, безпекових питань, вони також представляють певні свої пропозиції, бо це їх роль модераторів. Тобто, модерувати, ініціювати, провокувати дискусії для того, щоб знайти істину, якийсь компроміс", - зазначив Єлісєєв.

Він порадив не виривати із контексту документи, які обговорюються, і не переоцінювати те, що робиться модераторами.

Як повідомляв УНІАН, 20 вересня Порошенко заявляв, що Україна ставиться до "плану Мореля" щодо проведення виборів на окупованому Донбасі "як до приватної думки пана Мореля».

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter