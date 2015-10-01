В АП радять не переоцінювати "план Мореля": "У нас є один план - це план Порошенка"

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав сьогодні на брифінгу у Києві.

Зокрема, заступника глави АП попросили прокоментувати, чи буде у Парижі на зустрічі лідерів "нормандської четвірки" розглядатися так званий "план П'єра Мореля" про проведення виборів на Донбасі без виведення російських військових та озброєння з Донбасу.

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"У нас на сьогодні є один план - це план Порошенка, на основі якого ведуться усі домовленості", - сказав Єлісєєв.

Він зазначив, що "над цим планом ми будемо працювати".

"Що стосується ініціатив інших модераторів, ви знаєте, що Морель є модератором політичної підгрупи, є модератори в групі соціально-економічних, гуманітарних питань, безпекових питань, вони також представляють певні свої пропозиції, бо це їх роль модераторів. Тобто, модерувати, ініціювати, провокувати дискусії для того, щоб знайти істину, якийсь компроміс", - зазначив Єлісєєв.

Він порадив не виривати із контексту документи, які обговорюються, і не переоцінювати те, що робиться модераторами.

Як повідомляв УНІАН, 20 вересня Порошенко заявляв, що Україна ставиться до "плану Мореля" щодо проведення виборів на окупованому Донбасі "як до приватної думки пана Мореля».