США закликають український політикум діяти в рамках Конституції. Про це в інтерв’ю УНІАН зазначив Надзвичайний і Повноважний Посол США в Україні Вільям ТЕЙЛОР, коментуючи ситуацію, що склалася навколо українського парламенту та призначення нового уряду.

“Розв’язання ситуації має знайти сам український народ, його законно обрані представники і його керівництво. Іноземці, в тому числі і ми, американці, не маємо готових рецептів, як розв’язувати таку ситуацію, але ми можемо закликати усі сторони діяти в рамках Конституції, уникати неконституційних дій”, - сказав посол.

В.ТЕЙЛОР наголосив, що у США уважно стежать за подіями, які відбуваються в Києві. За його словами, посол використовує свої можливості для того, щоб поспілкуватися з представниками політичних сил, представлених у Верховній Раді, і висловити побажання, щоб вони дотримувались демократичних норм, поважали верховенство права і уникали кроків, які були б за межами конституційного поля.

Він ще раз наголосив, що США працюватимуть з будь-яким урядом України, який буде сформований демократичним шляхом. За словами посла, США з нетерпінням очікують можливості працювати з таким урядом з економічних питань, з питань демократичної реформи та безпеки, а також підтримувати заявлене Україною бажання зближуватися з Європою.

В.ТЕЙЛОР також відзначив, що наскільки йому відомо, протягом 15 років незалежності України, незважаючи на складні періоди в історії, політичні гравці діяли в рамках Конституції. “Я хочу скористатися нагодою і закликати до того, щоб ця традиція і надалі дотримувалась”, - сказав посол.

Відповідаючи на запитання щодо реакції міжнародної спільноти, зокрема США, на обрання прем’єр-міністром Віктора ЯНУКОВИЧА і формування більшості уряду з представників Партії регіонів, які сповідують зближення з Росією, посол зазначив, що не бачить жодних причин, чому б Україна не могла мати гарні відносини і з Росією, і з Європою, і з США одночасно. “Україні не потрібно вибирати. Вона може впевнено вибудовувати відносини і з Росією, і з Європою, і з США”, - сказав посол.