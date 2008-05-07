Ющенко і Кучма матимуть нагоду поспілкуватися в Єрусалимі

Колишній і нинішній президенти України Леонід Кучма та Віктор Ющенко візьмуть участь у "Президентській конференції-2008". Ця зустріч світових лідерів, нобелівських лауреатів та провідних фігур світової економіки відбудеться наступного тижня в Єрусалимі, передає Німецька хвиля.

Президентська конференція у Єрусалимі проходитиме з ініціативи президента Ізраїлю Шимона Переса з метою відкритого обговорення викликів глобального масштабу. Крім двох українських політиків, у конференції візьмуть участь лідери 27 держав. Зокрема США, Польщі, Словенії, Грузії, Угорщини, Латвії, Словаччини, Хорватії та інших країн. Як повідомив представник оргкомітету конференції Елі Бенет: "Екс-президент Леонід Кучма одним з перших підтвердив свою участь у заході". Серед інших відомих "ексів" до Єрусалима прибудуть також Михайло Горбачов, Вацлав Гавел та Генрі Кіссінджер. Очікується, що ветерани й діючі політики дискутуватимуть на теми глобальних викликів, охорони довкілля, демократичних перетворень у світі. Зокрема, не обійдуть стороною й результати «Помаранчевої революції» в Україні та геополітичних проблем сьогодення. У цьому контексті, особливо захоплюючими обіцяють стати виступи двох українських президентів. Графік заходів й учасників дискусійних панелей ще узгоджується. Організатори сподіваються, що новий глобальний форум у Єрусалимі стане регулярним й відбуватиметься принаймні раз на 2 роки.