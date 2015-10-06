З жовтня виплачуватимуть підвищені пенсії, зарплати та соціальні виплати - депутат

На цьому наголосив у вівторок з трибуни парламенту голова фракції «Народний фронт» Максим Бурбак.

«Щойно повернувся з округу і хочу сказати, що рішення, яке ми прийняли у вересні цього року, а це зміни до Державного бюджету, якими передбачаються підвищення заплат бюджетним працівникам та ще 80-ти видів соціальних виплат, вже діють. Люди вже ці гроші отримують», - наголосив Максим Бурбак.

Він також підкреслив, що в порядку денному сьогоднішнього пленарного засідання стоять урядові законопроекти для впровадження повноцінної реформи ринку газу, яка розпочалась з 1 жовтня.

«Щоб реформа ринку газу запрацювала правильно і відповідно до наших потреб, нам треба внести зміни в низку законів України: до Податкового, Митного кодексів та інших законодавчих актів», - наголосив Бурбак.

Він звернувся до фракцій коаліції з проханням підтримати урядові законопроекти.