ОПОРА: Дніпропетровський суд незаконно заборонив ЦВК міняти голову місцевого виборчкому

Про це йдеться в коментарі спостерігача Громадянської мережі ОПОРА, координатора по місту Дніпропетровську Вадима Головченко.

Координатор мережі ОПОРА зазначив, що кодексом адміністративного судочинства встановлено особливий порядок розгляду скарг, відповідачем за яким є Центральна виборча комісія, і передбачений лише один суд, який може розглядати подібні справи – це Апеляційний адміністративний суд Києва як суд першої інстанції і Вищий адміністративний суд України як суд другої інстанції.

«Таким чином, Дніпропетровський окружний адмінсуд порушив правила підсудності і сам принцип розгляду подібних справ», - зазначив Головченко.

Крім того, за словами громадського активіста, суд фактично перебрав на себе повноваження суб'єктів виборчого процесу – політичних партій, за поданнями яких формуються виборчі комісії.

«Таким чином, суд обмежив права ЦВК, до виключної компетенції якої належить право на формування територіальних виборчих комісій», - підкреслив Головченко.

Дніпропетровський окружний адміністративний суд також заборонив Державній реєстраційній службі робити які-небудь дії, спрямовані на зміну адреси Дніпропетровської міської виборчої комісії та зміну її голови.

«Тобто, це рішення суду обмежує права Державної реєстраційної служби як уповноваженого органу у сфері реєстрації. Фактично, Державна реєстраційна служба позбавлена можливості виконувати свої обов'язки», - зазначив він.

«Абсолютно очевидно, що Окружний адміністративний суд Дніпропетровська перетворився з незалежного судового органу на державного рейдера», - резюмував представник мережі ОПОРА.

Як відомо, представник «Батьківщини» Юрій Підлісний був призначений на посаду голови міської територіальної виборчої комісії Дніпропетровська на початку вересня. За час його роботи суд вже кілька разів визнавав рішення ТВК незаконними.

Зокрема, Дніпропетровський окружний адміністративний суд визнав незаконною постанову міської виборчої комісії про відмову в реєстрації Анатолію Крупському кандидатом на посаду мера міста і списку кандидатів від партії «Відродження» на виборах до міської ради. У постановах суду зазначалося, що висновки виборчкому про подання неповного пакета документів Анатолієм Крупським та партією «Відродження» є незаконними.

Крім того, Дніпропетровський окружний адміністративний суд визнав незаконною бездіяльність міської виборчої комісії, яка відмовляє в реєстрації для участі в місцевих виборах міській організації партії «Відродження».

Суд також визнав порушення з боку ТВК через відсутність повідомлення партії «Відродження» про дату та час проведення жеребкування з визначення політичних партій для розміщення їх назв у виборчому бюлетені.

У той же час, ТВК під керівництвом Юрія Підлісного зареєструвала «клона» Крупського родом з Харківської області.

Після такого рішення виборчкому в місті почалася цілодобова акція протесту.

Проти спроби не допустити партію до участі у майбутніх місцевих виборах в місті протестують діючі депутати міської та обласної рад, працівники промислових підприємств, вчителі, медики, працівники органів місцевого самоврядування.

Анатолій Крупський назвав дану ситуацію яскравою демонстрацією застосування адміністративного ресурсу.

У штабі «Відродження» припускають, що вже визнана судом незаконна відмова в реєстрації кандидатів від політичної сили – наслідок змови між партіями «Блок Петра Порошенка-Солідарність» і «Опозиційного блоку», представники яких головують в ТВК у Дніпропетровську.